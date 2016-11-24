Відкрився офіційний веб-сайт Сил спеціальних операцій України

Офіційна адреса веб-сайту www.sof.mil.gov.ua.

У повідомленні йдеться, що на сайті будуть висвітлюватись новини, що стосуються Сил спеціальних операцій ЗС України та Збройних Сил України, події, фоторепортажі, та інші матеріали.

Також там зазначено, що на сайті можна ознайомитись із завданнями Сил спеціальних операцій ЗС України, дізнатись як підготуватись до курсу спецпризначенців відповідно до інструкції, розробленою за участю консультантів з числа військовослужбовців армій провідних країн світу, критерії відбору до ССО.

Окрім того, бажаючі зможуть відразу подати заявку на участь у кваліфікаційному курсі підготовки інструкторів.

Офіційний окремий веб-сайт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в мережі Інтернет є офіційним інформаційним ресурсом, який забезпечує висвітлення діяльності нашого окремого роду сил, надання інформаційних та інших послуг громадськості шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій.