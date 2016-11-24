Открылся официальный сайт Сил специальных операций Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Силы специальных операций Украины запустили официальный сайт. Об этом командование Сил специальных операций ВС Украины сообщило на своей странице в Fаcebook, передает УНН.
Официальный адрес сайта www.sof.mil.gov.ua.
В сообщении говорится, что на сайте будут освещаться новости, касающиеся Сил специальных операций ВС Украины и Вооруженных Сил Украины, события, фоторепортажи и другие материалы.
Также там указано, что на сайте можно ознакомиться с задачами Сил специальных операций ВС Украины, узнать как подготовиться к курсу спецназовцев в соответствии с инструкцией, разработанной с участием консультантов из числа военнослужащих армий ведущих стран мира, критериями отбора в ССО.
Кроме того, желающие смогут сразу подать заявку на участие в квалификационном курсе подготовки инструкторов.
Официальный отдельный веб-сайт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в сети Интернет является официальным информационным ресурсом, который обеспечивает освещение деятельности нашего отдельного рода сил, предоставление информационных и других услуг общественности путем внедрения и использования современных информационных технологий.