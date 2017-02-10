Відкрився міжнародний кінофестиваль Берлінале-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У столиці Німеччини, Берліні, відкрився 67-й щорічний кінофестиваль Берлінале-2017. Про це повідомляє УНН з посиланням на Berliner Morgenpost.
На червоній доріжці кінофестивалю можна було побачити багатьох німецьких зірок, які з задоволенням позували перед спалахами фотографів і об'єктивами відеокамер. Серед них - німецька топ-модель, Тоні Гаррн. Серед акторів німецької кіноіндустрії була також американська актриса Меггі Джилленхол, яка входить до складу журі Берлінале цього року.
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Церемонія відкриття кінофестивалю розпочалася прем'єрою драматичної кінострічки “Джанго” від продюсера Етьєна Комара. Фільм несе основну ідею цьогорічного Берлінале - “боротьба людини з суперечливими важкими обставинами і пошуки щастя”.
Зазначимо, міжнародний фестиваль Берлінале проводиться кожного року у лютому, починаючи з 1951-го. Основним призом кінофестивалю є геральдичний символ Берліна - “Золотий ведмідь”.