Открылся международный кинофестиваль Берлинале-2017

На красной дорожке кинофестиваля можно было увидеть многих немецких звезд, которые с удовольствием позировали перед вспышками фотографов и объективами видеокамер. Среди них - немецкая топ-модель, Тони Гаррн. Среди актеров немецкой киноиндустрии была также американская актриса Мэгги Джилленхол, которая входит в состав жюри Берлинале в этом году.

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Церемония открытия кинофестиваля началась премьерой драматической киноленты "Джанго" от продюсера Этьена Комара. Фильм несет основную идею нынешнего Берлинале - "борьба человека с противоречивыми тяжелыми обстоятельствами и поиск счастья".

Отметим, международный фестиваль Берлинале проводится ежегодно в феврале, начиная с 1951-го. Основным призом кинофестиваля является геральдический символ Берлина - "Золотой медведь".