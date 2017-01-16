Відкрито кримінальне провадження стосовно чоловіка, який облив бензином та підпалив будинок на Одещині

Слідством встановлено, що між 25-річною жінкою та 37-річним чоловіком сталася сварка. Батько двох дітей, будучи напідпитку вирішив налякати дружину і облив будинок бензином.

Коли жінка намагалася розтопити в печі, вогонь охопив помешкання. Серйозні опіки тіла отримала дружина та двоє дітей. Наразі вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 ККУ. Слідство триває.

Нагадаємо, подія сталася 14 січня. Внаслідок пожежі на Одещині постраждала мати з двома дітьми. З опіками тіла їх доставили до лікарні у вкрай важкому стані.