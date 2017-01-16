Открыто уголовное производство в отношении мужчины, который облил бензином и поджег дом в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранители Одесской области открыли уголовное производство в отношении мужчины, который облил собственный дом бензином. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Следствием установлено, что между 25-летней женщиной и 37-летним мужчиной произошла ссора. Отец двоих детей, будучи навеселе решил напугать жену и облил дом бензином.
Когда женщина пыталась растопить печь, огонь охватил помещение. Серьезные ожоги тела получила жена и двое детей. Сейчас они находятся в реанимационном отделении. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст.128 УК Украины. Следствие продолжается.
Напомним, инцидент произошел 14 января. В результате пожара в Одесской области пострадал мать с двумя детьми. С ожогами тела были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии .