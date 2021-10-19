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Відключили від газу ціле село і “прикриваючись” Президентом вимагали гроші у споживачів: щодо “Харківгазу” відкрили справу

Відключили від газу ціле село і “прикриваючись” Президентом вимагали гроші у споживачів: щодо “Харківгазу” відкрили справу

Київ • УНН

 • 19945 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо АТ “Харківгаз”, яке напередодні опалювального сезону відключили від газу ціле село, передає УНН із посиланням на повідомлення СБУ.

Деталі

СБУ досліджує обставини, за яких АТ “Харківгаз” відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За наявною інформацією, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно “прикриваючись” Президентом та керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

За інформацією СБУ, посадовці АТ “Харківгаз” залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт.

"Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім’ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

Представники АТ “Харківгаз” відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір. Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище.

При цьому керівництво “Харківгазу” заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому Президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - йдеться у повідомленні.

Цитата

"... у співробітників газової компанії вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вивчають всі обставини цієї ситуації.

Довідково

Акціонерне товариство “Харківгаз” на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

Нагадаємо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).

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