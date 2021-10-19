Отключили от газа все село и "прикрываясь" Президентом вымогали деньги у потребителей: против "Харьковгаза" открыли дело

Детали

СБУ исследует обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области. По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" Президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

По информации СБУ, должностные лица АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

"Сразу после отключения, жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор. То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение.

При этом руководство "Харьковгаза" заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновные в этом Президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог", - говорится в сообщении.

Цитата

"... у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет" , - говорится в сообщении.

Добавим

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжение в село восстановили 17 октября. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации.

Справка

Акционерное общество "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.

Напомним

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь эта цена значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается - за 30, указывали из регионов.

В частности, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).