Відключення світла у Києві: лівий берег дуже близький до графіків, на правому - ситуація гірша

Цитата

«Перше. Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко», - написав Коваленко.

За його словами, цим районам поки що подається найменше електроенергії.

«Друге. Завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча б кілька годин світла. Третє, найважливіше: відновлювальні роботи продовжуються», - повідомив Коваленко.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. До мережі підключено ще один з блоків АЕС, триває набір потужності. Найскладніша ситуація з електропостачанням - у центральному регіоні та у місті Київі, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні.