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Отключение света в Киеве: левый берег очень близок к графикам, на правом – ситуация хуже

Киев • УНН

 • 509692 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Левый берег Киева – очень близок к графикам отключения света. На правом ситуация немного хуже, но лучше, чем вчера. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"Первое. Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко", - написал Коваленко.

По его словам, этим районам пока подается меньше электроэнергии.

"Второе. Благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые со времени обстрелов без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света. Третье, самое важное: восстановительные работы продолжаются», – сообщил Коваленко.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. К сети подключен еще один из блоков АЭС, ведется набор мощности. Самая сложная ситуация с электроснабжением - в центральном регионе и городе Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге.

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