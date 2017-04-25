Відключення ОРЛО від електроенергії: економічна вигода не покриє політичні наслідки

“Звичайно, економічна вигода буде, тому що там практично не сплачували за електроенергію і накопичуються величезні борги. А нашим тепловим електростанціям потрібні кошти для купівлі палива. У них їх і так немає. Якби вони платили, то була б інша ситуація. А в принципі, це наші громадяни і, звичайно, що можна було б постачати електроенергію, але через неплатежі вони руйнують економіку генеруючих компаній і це правильне рішення, що припинено постачання. Який відсоток, потрібно порахувати”, — вважає експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

А ось інший енергетичний експерт Валентин Землянський вважає рішення суто політичним і таким, що не дасть економічних результатів.

“Я вважаю, що це суто політичне рішення і економічно це не дасть ніяких результатів. І це ще більше негативно вплине на мешканців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, тому що вони повністю знаходяться під впливом російських ЗМІ. Їм не пояснять аргументи, про які ми говоримо в Україні, тому я вважаю, що це не найкраще рішення. Більш того, я вважаю, що це рішення не комплексне і ніхто не знає, що буде робити далі, тому я досить негативно ставлюся до цього рішення”, — вважає В.Землянський.

Він погоджується, що заборгованість місцевих жителів за електроенергію доволі велика.

“Але це все відбувається не на мирній території, а в зоні воєнного конфлікту. І якщо біля вас ходять озброєні люди, то питання сплати комуналки точно не на часі”, — зауважив В.Землянський.

Менш негативно оцінює наслідки відключення електроенергії політичний експерт Володимир Фесенко. Він вважає, що це дрібнички порівняно з діями сепаратистів. І такі дії не вплинуть на переговорний процес щодо Донбасу.

“Ті дії, які було зроблено зі сторони Росії, а це і захоплення українських підприємств, і визнання паспортів "ДНР“ і "ЛНР“, все це відкидає ситуацію в регіоні на рівень 2014 року і фактично розділяє Донбас на українську і сепаратистську частину. А відключення електроенергії для сепаратистських територій Луганщини - це лише наслідок цих процесів”, — вважає експерт.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що з 25 квітня постачання електроенергії на територію ОРЛО припиняється.

Як зазначається, причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Міністерство енергетики Російської Федерації прийняло рішення про постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію Луганської області.