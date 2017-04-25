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Отключение ОРЛО от электроэнергии: экономическая выгода не покроет политические последствия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Отключение от электроснабжения части Луганской области, которая сейчас неподконтрольна Украине, имеет экономическое обоснование, но был ли вопрос экономики ее первопричиной и какова выгода от такого решения, УНН спросил у экспертов.

"Конечно, экономическая выгода будет, потому что там практически не платили за электроэнергию и накапливаются огромные долги. А нашим тепловым электростанциям нужны средства для покупки топлива. У них их и так нет. Если бы они платили, то была бы другая ситуация. А в принципе, это наши граждане и, конечно, что можно было бы поставлять электроэнергию, но из-за неплатежей они разрушают экономику генерирующих компаний и это правильное решение, что прекращены поставки. Какой процент, нужно посчитать", - считает эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

А вот другой энергетический эксперт Валентин Землянский считает решение сугубо политическим и таким, что не даст экономических результатов.

"Я считаю, что это чисто политическое решение и экономически это не даст никаких результатов. И это еще больше негативно повлияет на жителей, проживающих на временно оккупированных территориях, так как они полностью находятся под влиянием российских СМИ. Им не объяснят аргументы, о которых мы говорим в Украине, поэтому я считаю, что это не лучшее решение. Более того, я считаю, что это решение не комплексное и никто не знает, что будет делать дальше, поэтому я довольно негативно отношусь к этому решению", - сказал В.Землянский.

Он соглашается, что задолженность местных жителей за электроэнергию достаточно велика.

"Но это все происходит не на мирной территории, а в зоне военного конфликта. И если у вас ходят вооруженные люди, то вопрос уплаты коммуналки точно не время", - отметил В.Землянский.

Менее негативно оценивает последствия отключения электроэнергии политический эксперт Владимир Фесенко. Он считает, что это мелочи по сравнению с действиями сепаратистов. И такие действия не повлияют на переговорный процесс по Донбассу.

"Те действия, которые были сделаны со стороны России, а это и захват украинских предприятий, и признание паспортов "ДНР" и "ЛНР", все это отбрасывает ситуацию в регионе на уровень 2014 года и фактически разделяет Донбасс на украинскую и сепаратистскую часть. А отключение электроэнергии для сепаратистских территорий Луганськой области это лишь следствие этих процессов", - считает эксперт.

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 25 апреля поставка электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Как отмечается, причиной приостановки является неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на неконтролируемой территории электроэнергию.

Министерство энергетики Российской Федерации приняло решение о поставках электроэнергии на временно оккупированную территорию Луганской области.

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