Відеоконференції та телемости: у МОЗ розповіли про комунікацію з регіонами та іноземними колегами

ukru
20 березня, 16:58 • 74261 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147071 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244581 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246568 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245351 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229810 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199426 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185809 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150185 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
64 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 31039 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264153 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76095 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28851 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 26411 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244578 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246566 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245349 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229807 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76095 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25098 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139940 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153608 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112992 перегляди
Актуальне
Відеоконференції та телемости: у МОЗ розповіли про комунікацію з регіонами та іноземними колегами

Відеоконференції та телемости: у МОЗ розповіли про комунікацію з регіонами та іноземними колегами

Київ • УНН

 • 10028 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я проводить відеоконференції з регіонами для розуміння ситуації, а також телемости з колегами з Китаю для обміну досвідом. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

"Команда Міністра охорони здоров’я Максима Степанова відновлює ефективну, якісну, щоденну комунікацію з областями та медичними закладами, є різні формати…Серед цих форматів, один із найголовніших в період епідемії – це формат телеконференції, ми проводимо ці телеконференції із керівниками закладів і особливо стають популярними конференції з окремими областями. Вчора ми проводили телеконференцію з Тернопільською та Чернівецькою областями", - зазначає вона.

За словами Микичак, таким чином була донесена до регіонів важлива інформація.

"І цей зворотній зв'язок дає можливості напрацьовувати певні документи, певні рекомендації, які сьогодні потрібні на тих, чи інших територіях, це можливість обмінятися досвідом, це можливість зрозуміти конкретну ситуацію", - додає вона.

Микичак повідомляє, що команда МОЗ постійно працює у "полі", а саме: в закладах охорони здоров’я, зустріч з керівниками областей та районів.

"Це також допомагає змінювати підходи у наданні медичної допомоги…Під час цих виїздів ми проводимо інвентаризацію проблем, те чи інше, що стосується тих чи інших недоліків реалізації програми медичної гарантії…Важливий напрямок є навчання медичних працівників, що є основою для зниження захворюваності, зокрема захворюваності медиків і загалом смертності громадян в Україні. Ми організували низку освітніх програм. Вважаємо ефективною роботою нашого консультативного центру на платформі телемедичній для лікарів-анестезіологів", - відмічає заступник міністра охорони здоров’я

Вона розповідає, що популярними є відеоконференції за участю зарубіжних фахівців.

"Ми провели телемости з китайськими колегами, наступного тижня плануємо проведення у широкому форматі, практично орієнтуємося на 500 учасників телемосту за участю наших лікарів, які повернулися з Італії і колег з США", - підсумовує Микичак.

Нагадаємо, лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63