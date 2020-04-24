Відеоконференції та телемости: у МОЗ розповіли про комунікацію з регіонами та іноземними колегами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я проводить відеоконференції з регіонами для розуміння ситуації, а також телемости з колегами з Китаю для обміну досвідом. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Команда Міністра охорони здоров’я Максима Степанова відновлює ефективну, якісну, щоденну комунікацію з областями та медичними закладами, є різні формати…Серед цих форматів, один із найголовніших в період епідемії – це формат телеконференції, ми проводимо ці телеконференції із керівниками закладів і особливо стають популярними конференції з окремими областями. Вчора ми проводили телеконференцію з Тернопільською та Чернівецькою областями", - зазначає вона.
За словами Микичак, таким чином була донесена до регіонів важлива інформація.
"І цей зворотній зв'язок дає можливості напрацьовувати певні документи, певні рекомендації, які сьогодні потрібні на тих, чи інших територіях, це можливість обмінятися досвідом, це можливість зрозуміти конкретну ситуацію", - додає вона.
Микичак повідомляє, що команда МОЗ постійно працює у "полі", а саме: в закладах охорони здоров’я, зустріч з керівниками областей та районів.
"Це також допомагає змінювати підходи у наданні медичної допомоги…Під час цих виїздів ми проводимо інвентаризацію проблем, те чи інше, що стосується тих чи інших недоліків реалізації програми медичної гарантії…Важливий напрямок є навчання медичних працівників, що є основою для зниження захворюваності, зокрема захворюваності медиків і загалом смертності громадян в Україні. Ми організували низку освітніх програм. Вважаємо ефективною роботою нашого консультативного центру на платформі телемедичній для лікарів-анестезіологів", - відмічає заступник міністра охорони здоров’я
Вона розповідає, що популярними є відеоконференції за участю зарубіжних фахівців.
"Ми провели телемости з китайськими колегами, наступного тижня плануємо проведення у широкому форматі, практично орієнтуємося на 500 учасників телемосту за участю наших лікарів, які повернулися з Італії і колег з США", - підсумовує Микичак.
Нагадаємо, лікарі України та Китайської Народної Республіки провели спільну відеоконференцію, під час якої мали змогу поділитися досвідом щодо лікування хворих на COVID-19.