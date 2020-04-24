Відеоконференції та телемости: у МОЗ розповіли про комунікацію з регіонами та іноземними колегами

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я проводить відеоконференції з регіонами для розуміння ситуації, а також телемости з колегами з Китаю для обміну досвідом. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.