Видеоконференции и телемосты: в Минздраве рассказали о коммуникации с регионами и иностранными коллегами

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство здравоохранения проводит видеоконференции с регионами для понимания ситуации, а также телемосты с коллегами из Китая для обмена опытом. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.