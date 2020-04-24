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Видеоконференции и телемосты: в Минздраве рассказали о коммуникации с регионами и иностранными коллегами

Видеоконференции и телемосты: в Минздраве рассказали о коммуникации с регионами и иностранными коллегами

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство здравоохранения проводит видеоконференции с регионами для понимания ситуации, а также телемосты с коллегами из Китая для обмена опытом. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Команда Министра здравоохранения Максима Степанова восстанавливает эффективную, качественную, ежедневную коммуникацию с областями и медицинскими учреждениями, есть разные форматы... Среди этих форматов, один из главных в период эпидемии - это формат телеконференции, мы проводим эти телеконференции с руководителями учреждений и особенно становятся популярными конференции с отдельными областями. Вчера мы проводили телеконференцию с Тернопольской и Черновицкой областями", - отмечает она.

По словам Микичак, таким образом была донесена до регионов важная информация.

"И этот обратная связь позволяет нарабатывать определенные документы, определенные рекомендации, которые сегодня нужны на тех или иных территориях, это возможность обменяться опытом, это возможность понять конкретную ситуацию", - добавляет она.

Микичак сообщает, что команда Минздрава постоянно работает в "поле", а именно: в учреждениях здравоохранения, встреча с руководителями областей и районов.

"Это также помогает менять подходы в оказании медицинской помощи... Во время этих выездов мы проводим инвентаризацию проблем, то или другое, что касается тех или иных недостатков реализации программы медицинской гарантии... Важным направлением является обучение медицинских работников, что является основой для снижения заболеваемости, в частности заболеваемости медиков и вообще смертности граждан в Украине. Мы организовали ряд образовательных программ. Считаем эффективной работой нашего консультативного центра на платформе телемедицинской для врачей-анестезиологов", - отмечает заместитель министра здравоохранения

Она рассказывает, что популярны видеоконференции с участием зарубежных специалистов.

"Мы провели телемосты с китайскими коллегами, на следующей неделе планируем проведение в широком формате, практически ориентируемся на 500 участников телемоста с участием наших врачей, которые вернулись из Италии и коллег из США", - заключает Микичак.

Напомним, врачи Украины и Китайской Народной Республики провели совместную видеоконференцию, во время которой могли поделиться опытом лечения больных COVID-19.

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