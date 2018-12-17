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Відео із "зізнанням" українських моряків не матиме юридичної сили - адвокат

Київ • УНН

 • 8878 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Відео, на якому українські військовополонені моряки, "зізнаються", що незаконно перетнули російський кордон, не матиме жодної юридичної чи політичної сили. Про це на прес-конференції повідомив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов, передає кореспондент УНН.

Відео із "зізнанням" українських моряків не матиме юридичної сили - адвокат

"Вони могли сказати все, що завгодно. Існує навіть в деяких арміях світу методика, коли людина потрапляє в полон, йому завчасно говорять "кажи, що хочеш, тільки б над тобою не знущались, тільки б тебе не катували". Тому все , що ними було сказано до того, як до них приходить наш адвокат і починає з ними працювати, не має абсолютно ніякої ні юридичної, ні політичної сили, ні практичного смислу", - сказав Полозов.

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Він зазначив, що Україна та міжнародне співтовариство визнаватиме ті свідчення, які моряки давали вже після того, як адвокатам дали до них доступ.

"З того часу, як до військовополоненого моряка заходить адвокат з нашої команди, з цього моменту його свідчення і його заяви мають силу і будуть оцінюватись не тільки російським слідством, зрозуміло що там російське слідство буде робити, а й буде оцінюватись Україною і міжнародним співтовариством і буде вкладатись в рамки загальної стратегії", - зазначив Полозов.

Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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