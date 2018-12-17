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Видео с "признанием" украинских моряков не будет иметь юридической силы - адвокат

Киев • УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Видео, на котором украинские военнопленные моряки, "признаются", что незаконно пересекли российскую границу, не будет иметь никакой юридической или политической силы. Об этом на пресс-конференции сообщил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, передает корреспондент УНН.

Видео с "признанием" украинских моряков не будет иметь юридической силы - адвокат

"Они могли сказать все, что угодно. Существует даже в некоторых армиях мира методика, когда человек попадает в плен, ему заранее говорят "говори, что хочешь, только бы над тобой не издевались, только бы тебя не пытали". Поэтому все, что ими было сказано до того, как к ним приходит наш адвокат и начинает с ними работать, не имеет абсолютно никакой ни юридической, ни политической силы, ни практического смысла", - сказал Полозов.

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Он отметил, что Украина и международное сообщество признает те показания, которые моряки давали уже после того, как адвокатам дали к ним доступ.

"С тех пор, как к военнопленным морякам заходит адвокат из нашей команды, с этого момента его показания и его заявления имеют силу и будут оцениваться не только российским следствием, понятно что там российское следствие будет делать, но и будет оцениваться Украиной и международным сообществом и будет вкладываться в рамки общей стратегии", - отметил Полозов.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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