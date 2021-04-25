Відділення заради порятунку: Пашинян розповів Макрону, як бачить врегулювання карабаського конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Франції Емманюель Макрон по телефону обговорили врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. Про це повідомила прес-служба вірменського кабміну, передає УНН.
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"Співрозмовники обговорили ситуацію в Закавказзі і врегулювання нагірно-карабаського конфлікту в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ. Прем'єр-міністр Пашинян підкреслив, що бачить врегулювання нагірно-карабаського конфлікту виключно за принципом "відділення заради порятунку", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Пашинян і Макрон також обговорили порядок вірмено-французьких відносин і питання, пов'язані з внутрішньополітичними подіями в Вірменії.
Контекст
У кінці вересня 2020 року в Нагірному Карабаху поновились бойові дії, які стали продовженням багаторічного конфлікту і призвели до жертв серед мирного населення. Сторони зробили декілька спроб укласти перемир’я, але успішним виявилося тристороння угода, досягнута в ніч на 10 листопада.
За посередництва Москви Азербайджан і Вірменія домовилися повністю припинити вогонь і обмінятися полоненими й тілами загиблих. Єреван також передав Баку Кельбаджарський, Лачинський і Агдамський райони. Крім того, в регіоні розмістилися російські миротворці.