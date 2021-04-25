Отделение ради спасения: Пашинян рассказал Макрону, как видит урегулирование карабахского конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрона по телефону обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба армянского Кабмина, передает УНН.
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"Собеседники обсудили ситуацию в Закавказье и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу "отделение ради спасения", - говорится в сообщении.
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Пашинян и Макрон также обсудили порядок армяно-французских отношений и вопросы, связанные с внутриполитическими событиями в Армении.
Контекст
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны сделали несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.