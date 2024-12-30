Віддав наказ вбити у Бучі "жінку з червоним манікюром": встановлено особу командира рф
Київ • УНН
Слідче управління встановило особу Артьома Тарєєва, командира 234-го десантно-штурмового полку рф, який наказав стріляти по цивільних у Бучі. За його наказом було вбито 13 мирних жителів, включаючи Ірину Фількіну з "червоним манікюром".
Правоохоронці встановили особу російського командира, який у березні 2022 року наказав стріляти по цивільних у Буці, на Київщині. Тоді загинула співробітниця компанії "Епіцентр" Ірина Фількина, чиє фото з червоним манікюром облетіло весь світ. Про це УНН повідомляє із посиланням на Бучанську міську раду.
Слідче управління Нацполіції України встановило особу військового рф, причетного до вбивства Ірини Фількиної у Бучі – співробітниці компанії "Епіцентр". Підозрюваним є Артьом Тарєєв, 1995 року народження, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії пдв рф
За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.
Того ж дня близько 11:15 Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, була розстріляна російськими військовими – у неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.
Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській було вбито 13 мирних жителів.
Доповненя
Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа.
Додамо
Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф. Визволення міста відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних осіб, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву"Бучанська різанина".