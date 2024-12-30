Отдал приказ убить в Буче "женщину с красным маникюром": установлена личность командира рф
Киев • УНН
Следственное управление установило личность Артема Тареева, командира 234-го десантно-штурмового полка рф, который приказал стрелять по гражданским в Буче. По его приказу были убиты 13 мирных жителей, включая Ирину Филькину с «красным маникюром».
Правоохранители установили личность российского командира, который в марте 2022 года приказал стрелять по гражданским в Буке Киевской области. Тогда погибла сотрудница компании «Эпицентр» Ирина Филькина, чье фото с красным маникюром облетело весь мир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бучанский городской совет.
Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного рф, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче - сотрудницы компании «Эпицентр». Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВВС РФ
По данным следствия, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.
В тот же день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, была расстреляна российскими военными - в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.
Всего, по данным следствия, в результате приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей.
Дополнение
Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа.
Добавим
Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф. Освобождение города состоялось 1 апреля.
После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых российскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название «Бучанская резня».