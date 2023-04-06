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Віддала всі свої заощадження для ЗСУ: історія маленької Катрусі, яка свідомо підтримує Україну

Віддала всі свої заощадження для ЗСУ: історія маленької Катрусі, яка свідомо підтримує Україну

Київ • УНН

 • 823950 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час концерту гурту KOZAK SYSTEM у Віта-Поштовій на Київщині місцева дівчинка, шестирічна Катруся, віддала всі свої заощадження на допомогу Збройним силам України. Лідер гурту Іван Леньо у співпраці з благодійним фондом "МХП-Громаді" вирішили віддячити дівчинці й втілити її мрії, щоб продемонструвати кругообіг добра й щирості українців. Цією історією поділилися в Фонді “МХП-Громаді”, передає УНН.

Цитата

“Гроші, які вона збирала все свідоме життя, щоб купити ляльку LOL, пішли на придбання дрона Mavic 3. Проте на цьому історія не закінчилася. Гурт вирішив подарувати Катрусі омріяних ляльок, а наш фонд - планшет Apple ipad і торт. Щем у серці від усвідомлення, які в Україні фантастичні діти. З такими помічниками безперечно Переможемо!”, - розповіли в “МХП-Громаді”.

Нагадаємо

У рамках проєкту “Співай заради перемоги” благодійного фонду “МХП-Громаді” відбувся тур гурту “Крутий Заміс” містами Черкащини. На благодійних концертах вдалося зібрати 140 тис. грн для ЗСУ.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

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