Віддала всі свої заощадження для ЗСУ: історія маленької Катрусі, яка свідомо підтримує Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час концерту гурту KOZAK SYSTEM у Віта-Поштовій на Київщині місцева дівчинка, шестирічна Катруся, віддала всі свої заощадження на допомогу Збройним силам України. Лідер гурту Іван Леньо у співпраці з благодійним фондом "МХП-Громаді" вирішили віддячити дівчинці й втілити її мрії, щоб продемонструвати кругообіг добра й щирості українців. Цією історією поділилися в Фонді “МХП-Громаді”, передає УНН.
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“Гроші, які вона збирала все свідоме життя, щоб купити ляльку LOL, пішли на придбання дрона Mavic 3. Проте на цьому історія не закінчилася. Гурт вирішив подарувати Катрусі омріяних ляльок, а наш фонд - планшет Apple ipad і торт. Щем у серці від усвідомлення, які в Україні фантастичні діти. З такими помічниками безперечно Переможемо!”, - розповіли в “МХП-Громаді”.
Нагадаємо
У рамках проєкту “Співай заради перемоги” благодійного фонду “МХП-Громаді” відбувся тур гурту “Крутий Заміс” містами Черкащини. На благодійних концертах вдалося зібрати 140 тис. грн для ЗСУ.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.