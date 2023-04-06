Отдала все свои сбережения для ВСУ: история маленькой Кати, которая сознательно поддерживает Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время концерта группы KOZAK SYSTEM в Вита-Почтовой Киевской области местная девочка, шестилетняя Катя, отдала все свои сбережения на помощь Вооруженным силам Украины. Лидер группы Иван Леньо в сотрудничестве с благотворительным фондом "МХП-Громаде" решили отблагодарить девочку и воплотить ее мечты, чтобы продемонстрировать круговорот добра и искренности украинцев. Этой историей поделились в Фонде “МХП-Громаде”, передает УНН.
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“Деньги, которые она копила всю сознательную жизнь, чтобы купить куклу LOL, пошли на приобретение дрона Mavic 3. Однако на этом история не закончилась. Группа решила подарить Кате заветные куклы, а наш фонд - планшет Apple ipad и торт. Щемит в сердце от осознания, какие в Украине фантастические дети. С такими помощниками бесспорно победим!” - рассказали в “МХП-Громаде”.
Напомним
В рамках проекта “Пой ради победы” благотворительного фонда “МХП-Громаде” состоялся тур группы “Крутой Замес” по городам Черкасской области. На благотворительных концертах удалось собрать 140 тыс. грн для ВСУ.
Справка
"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.