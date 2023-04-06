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13 марта, 13:47 • 131583 просмотра

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13 марта, 13:40 • 125407 просмотра

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Отдала все свои сбережения для ВСУ: история маленькой Кати, которая сознательно поддерживает Украину

Отдала все свои сбережения для ВСУ: история маленькой Кати, которая сознательно поддерживает Украину

Киев • УНН

 • 823949 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время концерта группы KOZAK SYSTEM в Вита-Почтовой Киевской области местная девочка, шестилетняя Катя, отдала все свои сбережения на помощь Вооруженным силам Украины. Лидер группы Иван Леньо в сотрудничестве с благотворительным фондом "МХП-Громаде" решили отблагодарить девочку и воплотить ее мечты, чтобы продемонстрировать круговорот добра и искренности украинцев. Этой историей поделились в Фонде “МХП-Громаде”, передает УНН.

Цитата

“Деньги, которые она копила всю сознательную жизнь, чтобы купить куклу LOL, пошли на приобретение дрона Mavic 3. Однако на этом история не закончилась. Группа решила подарить Кате заветные куклы, а наш фонд - планшет Apple ipad и торт. Щемит в сердце от осознания, какие в Украине фантастические дети. С такими помощниками бесспорно победим!” - рассказали в “МХП-Громаде”.

Напомним

В рамках проекта “Пой ради победы” благотворительного фонда “МХП-Громаде” состоялся тур группы “Крутой Замес” по городам Черкасской области. На благотворительных концертах удалось собрать 140 тыс. грн для ВСУ.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

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