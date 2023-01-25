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“Співай заради перемоги”: “МХП-Громаді” та гурт “Крутий заміс” зібрали 140 тис. грн на благодійних концертах

Київ • УНН

 • 1863407 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У рамках проєкту “Співай заради перемоги” благодійного фонду “МХП-Громаді” відбувся тур гурту “Крутий Заміс” містами Черкащини. На благодійних концертах вдалося зібрати 140 тис. грн для ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі ТОВ "НВФ "Урожай", передає УНН.

“Співай заради перемоги”: “МХП-Громаді” та гурт “Крутий заміс” зібрали 140 тис. грн на благодійних концертах

Деталі

Протягом 19-22 січня благодійні концерти відбулися у Катеринополі, Городищі, Тальному та Звенигородці. Під час заходів глядачі мали можливість задонатити на ЗСУ. Усі зібрані кошти були передані волонтерам.

Цитата

“Це був взаємний неймовірний драйв та незабутні емоції. Хлопці викладалися на повну. Глядачі вдячно реагували у кожному місті. Тальнівчани зібрали 42 тисячі гривень, які спрямували на придбання дрона для своїх захисників. Катеринопільці передали 61 тисячу гривень на закупівлю павербанків для ЗСУ. Понад 22 тисячі зібрали жителі Городища та понад 18 тисяч у Звенигородці”, - розповів заступник директора ТОВ “НВФ “Урожай” Юрій Романча.

Нагадаємо

Восени “МХП-Громаді” організували низку вуличних концертів в рамках благодійного туру гурту KOZAK SYSTEM.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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