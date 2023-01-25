"Пой ради победы": "МХП-Громаді" и группа "Крутой замес" собрали 140 тыс. грн на благотворительных концертах

Детали

В течение 19-22 января благотворительные концерты состоялись в Катеринополе, Городище, Тальном и Звенигородке. Во время мероприятий зрители имели возможность задонатить на ВСУ. Все собранные средства были переданы волонтерам.

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“Это был взаимный невероятный драйв и незабываемые эмоции. Ребята выкладывались на полную. Зрители благодарно реагировали в каждом городе. Тальновчане собрали 42 тысячи гривен, которые направили на приобретение дрона для своих защитников. Катеринопольцы передали 61 тысячу гривен на закупку павербанков для ВСУ. Более 22 тысяч собрали жители Городища и более 18 тысяч в Звенигородке”, - рассказал заместитель директора ООО “НПФ “Урожай” Юрий Романча.

Напомним

Осенью “МХП-Громаді” организовали ряд уличных концертов в рамках благотворительного тура группы KOZAK SYSTEM.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.