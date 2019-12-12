Відбувся перший поєдинок Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Поєдинком 1/8 фіналу між катарським “Аль-Саддом” і “Хьенген Спортс” з Нової Каледонії розпочався розіграш нового сезону Клубного чемпіонату світу з футболу, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Основний час не визначив переможця у зустрічі — у “Аль-Садда” забив Бунеджа, у суперників Роіне (1:1). Однак в додаткові екстра-тайми голи Хассана і Ро Ро принесли “Аль-Садду” позитивний результат — 3:1.
Наступним супротивником катарської команди стане мексиканський “Монтеррей”, а переможець пари вийде на англійський “Ліверпуль”.
Примітно,що наставником катарського клубу є легендарний у минулому футболіст збірної Іспанії та “Барселоно” Хаві.