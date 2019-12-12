Состоялся первый поединок Клубного чемпионата мира

Основное время не определил победителя во встрече — “Аль-Садда” забил Бунеджа, у соперников Роине (1:1). Однако в дополнительные экстра-тайма гола Хассана и Ро Ро принесли “Аль-Саддам” позитивный результат — 3:1.

Следующим противником катарской команды станет мексиканский “Монтеррей”, а победитель пары выйдет на английский “Ливерпуль”.

Примечательно, что наставником катарского клуба является легендарный в прошлом футболист сборной Испании и “Барселоны” Хави.