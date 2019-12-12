Состоялся первый поединок Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Поединком 1/8 финала между катарским “Аль-Саддом” и “Хьенген Спортс” из Новой Каледонии начался розыгрыш нового сезона Клубного чемпионата мира по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Основное время не определил победителя во встрече — “Аль-Садда” забил Бунеджа, у соперников Роине (1:1). Однако в дополнительные экстра-тайма гола Хассана и Ро Ро принесли “Аль-Саддам” позитивный результат — 3:1.
Следующим противником катарской команды станет мексиканский “Монтеррей”, а победитель пары выйдет на английский “Ливерпуль”.
Примечательно, что наставником катарского клуба является легендарный в прошлом футболист сборной Испании и “Барселоны” Хави.