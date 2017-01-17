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Відбувся перший етап відбору на головного люстратора

Відбувся перший етап відбору на головного люстратора

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Завершився перший етап відбору на посаду директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Про це написала на своїй сторінці у Facebook працівник цього Департаменту Анна Калинчук, передає УНН.

"Перший етап відбору на посаду директора Департаменту з питань люстрації - done! Найвищий результат отримала Олександра Чіковані, наша колега.

Олександра так само, як і я, працює з люстрацією від самого початку впровадження цього інституту в Україні", - йдеться у повідомленні.

А.Калинчук повідомила, що до цього О.Чіковані працювала в Державному космічному агентстві України, Державній службі України з питань захисту персональних даних.

Крім того, за її словами, кандидатка має досвід роботи у правовій сфері більше 5 років. Серед іншого досвід ведення судових справ та нормотворчої роботи.

Як повідомляв УНН, конкурс з відбору кандидата на посаду директора Департаменту з питань люстрації відбуватиметься з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.

21 листопада директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його “нав’язуванням кандидатури”.

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.

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