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Состоялся первый этап отбора на главного люстратора

Состоялся первый этап отбора на главного люстратора

Киев • УНН

 • 7747 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Завершился первый этап отбора на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины. Об этом написала на своей странице в Facebook работник этого Департамента Анна Калинчук, передает УНН.

"Первый этап отбора на должность директора Департамента по вопросам люстрации - done! Самый ысокий результат получила Александра Чиковани, наша коллега.

Александра так же, как и я, работает люстрации с начала внедрения этого института в Украине", - говорится в сообщении.

А.Калинчук сообщила, что до этому А.Чиковани работала в Государственном космическом агентстве Украины, Государственной службе Украины по вопросам защиты персональных данных.

Кроме того, по ее словам, кандидат имеет опыт работы в правовой сфере более 5 лет. Среди прочего опыт ведения судебных дел и нормотворческой работы.

Как сообщал УНН, конкурс по отбору кандидата на должность директора Департамента по вопросам люстрации будет проходить с 17 по 19 января в три этапа: письменное тестирование, практическое задание и собеседование.

21 ноября директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко объявила об отставке с должности. Исполняющим обязанности директора департамента, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, была назначена Анна Калинчук. Однако позже заместитель министра Анна Онищенко заявила о несогласии с таким решением, назвав его "навязыванием кандидатуры".

6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации.

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