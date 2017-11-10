Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу

На цій стадії до переможців кваліфікаційних етапів приєдналися команди Суперліги Парі-Матч. Під час жеребкування не було сіяних команд.

Дві пари утворили клуби Суперліги Парі-Матч. Так у цьому етапі "Дніпро" зіграє проти "Запоріжжя", а в найбільш інтригуючим протистоянням 1/8 фіналу стало "БІПА-Одеса" проти "Миколаїв-ЦОП".

Результати жеребкування:

"Політехнік" (Харків) – "СумДУ" (Суми);

"Рівне" – "Дніпро-2";

"Дніпро" – "Запоріжжя-ZOG";

"Динамо-Одеса – "Будівельник" (Київ);

"Маріуполь" – "Хімік-2" (Южне);

"Говерла" (Івано-Франківськ) – "Хімік" (Южне);

"БІПА-Одеса" – "Миколаїв-ЦОП";

"Черкаські Мавпи" – "Золотой Вєк" (Кропивницький).

Додамо також, першим ігровим днем Кубка України є 15 листопада.

Як повідомляв УНН, "Будівельник" в гостях обіграв "Хімік" у центральній грі Суперліги Парі-Матч.