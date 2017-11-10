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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 7516 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 37017 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64932 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столичном "Дворце Спорта" состоялась жеребьевка очередного раунда Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

На этой стадии к победителям квалификационных этапов присоединились команды Суперлиги Пари-Матч. Во время жеребьевки не было сеяных команд.

Две пары образовали клубы Суперлиги Пари-Матч. Так на этом этапе "Днепр" сыграет против "Запорожье", а в наиболее интригующим противостоянием 1/8 финала стало "БИПА-Одесса" против "Николаев-ЦОП".

Результаты жеребьевки:

"Политехник" (Харьков) - "СумГУ" (Сумы);

"Ровно" - "Днепр-2";

"Днепр" - "Запорожье-ZOG";

"Динамо-Одесса -" Будивельник "(Киев);

"Мариуполь" - "Химик-2" (Южный)

"Говерла" (Ивано-Франковск) - "Химик" (Южный)

"БИПА-Одесса" - "Николаев-ЦОП";

"Черкасские Мавпы" - "Золотой Век" (Кропивницкий).

Добавим также, первым игровым днем ​​Кубка Украины является 15 ноября.

Как сообщал УНН, "Строитель" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч.

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