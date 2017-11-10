Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

На этой стадии к победителям квалификационных этапов присоединились команды Суперлиги Пари-Матч. Во время жеребьевки не было сеяных команд.

Две пары образовали клубы Суперлиги Пари-Матч. Так на этом этапе "Днепр" сыграет против "Запорожье", а в наиболее интригующим противостоянием 1/8 финала стало "БИПА-Одесса" против "Николаев-ЦОП".

Результаты жеребьевки:

"Политехник" (Харьков) - "СумГУ" (Сумы);

"Ровно" - "Днепр-2";

"Днепр" - "Запорожье-ZOG";

"Динамо-Одесса -" Будивельник "(Киев);

"Мариуполь" - "Химик-2" (Южный)

"Говерла" (Ивано-Франковск) - "Химик" (Южный)

"БИПА-Одесса" - "Николаев-ЦОП";

"Черкасские Мавпы" - "Золотой Век" (Кропивницкий).

Добавим также, первым игровым днем ​​Кубка Украины является 15 ноября.

Как сообщал УНН, "Строитель" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч.