Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столичном "Дворце Спорта" состоялась жеребьевка очередного раунда Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
На этой стадии к победителям квалификационных этапов присоединились команды Суперлиги Пари-Матч. Во время жеребьевки не было сеяных команд.
Две пары образовали клубы Суперлиги Пари-Матч. Так на этом этапе "Днепр" сыграет против "Запорожье", а в наиболее интригующим противостоянием 1/8 финала стало "БИПА-Одесса" против "Николаев-ЦОП".
Результаты жеребьевки:
"Политехник" (Харьков) - "СумГУ" (Сумы);
"Ровно" - "Днепр-2";
"Днепр" - "Запорожье-ZOG";
"Динамо-Одесса -" Будивельник "(Киев);
"Мариуполь" - "Химик-2" (Южный)
"Говерла" (Ивано-Франковск) - "Химик" (Южный)
"БИПА-Одесса" - "Николаев-ЦОП";
"Черкасские Мавпы" - "Золотой Век" (Кропивницкий).
Добавим также, первым игровым днем Кубка Украины является 15 ноября.
Как сообщал УНН, "Строитель" в гостях обыграл "Химик" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч.