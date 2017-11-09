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Відбулась прем’єра фільму "Одесити на Донбасі"

Відбулась прем’єра фільму "Одесити на Донбасі"

Київ • УНН

 • 20360 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі представили стрічку "Одесити на Донбасі" режисера Олександра Авшарова, повідомляє УНН з посиланням на Держкіно України у Facebook.

“Одесити на Донбасі” — це повнометражний документальний фільм. Прокат стрічки розпочався з Одеси, згодом фільм вийде на екрани Києва, Львова, Харкова та Сум.

Головні герої стрічки — одесити, які брали участь у бойових діях в зоні АТО: Дмитро Олегович, Євген Титаренко, Роман Колдомасов, Євген Лата, Андрій Скороход, Віктор Погодін, Дмитро Васильєв.

“Всі вони дуже різні, й причини поїхати на фронт у кожного свої. У кожного своя “військова історія”: хтось отримав тяжкі моральні та фізичні травми, а комусь навіть вдалося знайти в пережитих труднощах додаткову мотивацію для життя та творчості. Хтось готовий повернутися в зону АТО і продовжувати боротьбу, а комусь ніколи більше не побачити рідне місто. Деякі герої, які повернулися до мирного життя, зрозуміли, що війна для них, як і для країни, ще не закінчена. Тому що “свої” іноді можуть бути не менш жорстокими, ніж "чужі",- зазначено на сторінці Держкіно України.

Продюсером стрічки є Олександр Дріз, сценаристами — Олександр Лірчук, Юлія Коршунова. Оператори — Максим Савченко, Антон Борисюк. Музика для фільму була надана відомим українським гуртом “АтмАсфера”

Нагадаємо, також у прокат вийшов документальний фільм Тараса Томенка “Будинок “Слово”.

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