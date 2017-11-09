Состоялась премьера фильма "Одесситы на Донбассе"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 7491 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 36995 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64928 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83934 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68726 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100678 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101034 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Состоялась премьера фильма "Одесситы на Донбассе"

Состоялась премьера фильма "Одесситы на Донбассе"

Киев  •  УНН

 • 20353 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Одессе представили фильм "Одесситы на Донбассе" режиссера Александра Авшарова, сообщает УНН со ссылкой на Госкино Украины в Facebook.

"Одесситы на Донбассе" - это полнометражный документальный фильм. Прокат ленты начался с Одессы, затем фильм выйдет на экраны Киева, Львова, Харькова и Сум.

Главные герои ленты - одесситы, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО: Дмитрий Олегович, Евгений Титаренко, Роман Колдомасов, Евгений Лата, Андрей Скороход, Виктор Погодин, Дмитрий Васильев.

"Все они очень разные и причины поехать на фронт у каждого свои. У каждого своя "военная история": кто получил тяжелые моральные и физические травмы, а кому-то даже удалось найти в пережитых трудностях дополнительную мотивацию для жизни и творчества. Кто-то готов вернуться в зону АТО и продолжать борьбу, а кому-то никогда больше не увидеть родной город. Некоторые герои, которые вернулись к мирной жизни, поняли, что война для них, как и для страны, еще не закончена. Потому что "свои" иногда могут быть не менее жестокими, чем "чужие", - говорится на странице Госкино Украины.

Продюсером ленты является Александр Дриз, сценаристами - Александр Лирчук, Юлия Коршунова. Операторы - Максим Савченко, Антон Борисюк. Музыка для фильма была предоставлена ​​известной украинской группой "АтмАсфера".

Напомним, также в прокат вышел документальный фильм Тараса Томенко "Дом "Слово".

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