Состоялась премьера фильма "Одесситы на Донбассе"

"Одесситы на Донбассе" - это полнометражный документальный фильм. Прокат ленты начался с Одессы, затем фильм выйдет на экраны Киева, Львова, Харькова и Сум.

Главные герои ленты - одесситы, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО: Дмитрий Олегович, Евгений Титаренко, Роман Колдомасов, Евгений Лата, Андрей Скороход, Виктор Погодин, Дмитрий Васильев.

"Все они очень разные и причины поехать на фронт у каждого свои. У каждого своя "военная история": кто получил тяжелые моральные и физические травмы, а кому-то даже удалось найти в пережитых трудностях дополнительную мотивацию для жизни и творчества. Кто-то готов вернуться в зону АТО и продолжать борьбу, а кому-то никогда больше не увидеть родной город. Некоторые герои, которые вернулись к мирной жизни, поняли, что война для них, как и для страны, еще не закончена. Потому что "свои" иногда могут быть не менее жестокими, чем "чужие", - говорится на странице Госкино Украины.

Продюсером ленты является Александр Дриз, сценаристами - Александр Лирчук, Юлия Коршунова. Операторы - Максим Савченко, Антон Борисюк. Музыка для фильма была предоставлена ​​известной украинской группой "АтмАсфера".

Напомним, также в прокат вышел документальный фильм Тараса Томенко "Дом "Слово".