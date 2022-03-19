Відбудовуватимуть Україну або підуть на обмін: у МВС розповіли про подальшу долю полонених російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України, або, можливо, вони підуть на обмін. Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, передає УНН.
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"Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд", - заявив Євгеній Єнін.
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Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.
Також Євгеній Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.
Нагадаємо
Наразі в Україні перебуває 562 російських військовополонених.