Віце-прем’єрка Верещук: військовополонені рф не хочуть повертатися додому

Вона зазначила, що на утримання полонених рф йдуть кошти з держбюджету. Вони стоять на забезпеченні і харчуються так само, як і наші воїни.

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"Вони зобов'язані це робити. Полонених будуть тисячі. Проте, їх опитували, і вони кажуть, що не хочуть повертатися з полону в росію. А згода на обмін є обов'язковою формою. Тепер ці діти-строковики не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей", - заявила Ірина Верещук.

Наразі, за словами віце-прем’єр-міністра, в Україні перебуває 562 російських військовополонених.