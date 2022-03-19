Вице-премьер Верещук: военнопленные рф не хотят возвращаться домой

Она отметила, что на содержание пленных рф идут средства из госбюджета. Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины.

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"Они обязаны это делать. Пленных будут тысячи. Тем не менее, их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию. А согласие на обмен является обязательной формой. Теперь эти дети-срочники не хотят возвращаться в страну, которая их отправила убивать украинских женщин и детей", - заявила Ирина Верещук.

Сейчас, по словам вице-премьер-министра, в Украине находится 562 российских военнопленных.