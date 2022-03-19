Будут отстраивать Украину или пойдут на обмен: в МВД рассказали о дальнейшей судьбе пленных российских военных

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Пленных российских военных привлекут к восстановлению экономического потенциала Украины, или, возможно, они пойдут на обмен. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд", - заявил Евгений Енин.

Добавим

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Евгений Енин сказал, что Украина обязуется удерживать пленных в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Напомним

Сейчас в Украине находится 562 российских военнопленных.

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