Будут отстраивать Украину или пойдут на обмен: в МВД рассказали о дальнейшей судьбе пленных российских военных

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"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд", - заявил Евгений Енин.

Добавим

Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Евгений Енин сказал, что Украина обязуется удерживать пленных в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Напомним

Сейчас в Украине находится 562 российских военнопленных.