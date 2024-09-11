Відбудова об'єктів культурної спадщини, допомога лікарням регіону: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Італії
Київ • УНН
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Італії в Україні Карло Формозою.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формозою, передає УНН.
"Відбудова обʼєктів культурної спадщини, допомога лікарням регіону, реконструкція систем зрошування, ситуація з енергетикою - зокрема ці теми обговорили на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формоза.
Подякував Італії за всебічну підтримку та допомогу нашій країні. Цьогоріч у лютому відбулося підписання угоди між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія зробила внесок 500 тис. євро на відновлювальні роботи у Спасо-Преображенському соборі.
Наголосив на важливоcті продовження реалізації проєктів щодо збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини", - повідомив він.
Під час зустрічі Кіпер передав проект з відновлення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та відновлення зрошувальних систем регіону, зокрема і за допомогою неурядових італійських організацій.
"Розраховуємо на подальшу співпрацю", - пише він.
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.
Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.
Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.
У листопаді Одесу відвідав тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.