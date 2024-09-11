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Відбудова об'єктів культурної спадщини, допомога лікарням регіону: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Італії

Відбудова об'єктів культурної спадщини, допомога лікарням регіону: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Італії

Київ • УНН

 • 16273 перегляди

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з послом Італії в Україні Карло Формозою.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формозою, передає УНН.

"Відбудова обʼєктів культурної спадщини, допомога лікарням регіону, реконструкція систем зрошування, ситуація з енергетикою - зокрема ці теми обговорили на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формоза.

Подякував Італії за всебічну підтримку та допомогу нашій країні. Цьогоріч у лютому відбулося підписання угоди між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія зробила внесок 500 тис. євро на відновлювальні роботи у Спасо-Преображенському соборі.

Наголосив на важливоcті продовження реалізації проєктів щодо збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини", - повідомив він.

Під час зустрічі Кіпер передав проект з відновлення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та відновлення зрошувальних систем регіону, зокрема і за допомогою неурядових італійських організацій.

"Розраховуємо на подальшу співпрацю", - пише він.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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