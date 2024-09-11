Восстановление объектов культурного наследия, помощь больницам региона: Кипер рассказал подробности встречи с послом Италии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Карло Формозой, передает УНН.

"Восстановление объектов культурного наследия, помощь больницам региона, реконструкция систем орошения, ситуация с энергетикой - в частности эти темы обсудили на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Карло Формоза.

Поблагодарил Италию за всестороннюю поддержку и помощь нашей стране. В этом году в феврале состоялось подписание соглашения между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, согласно которому Италия сделала взнос 500 тыс. евро на восстановительные работы в Спасо-Преображенском соборе.

Подчеркнул важность продолжения реализации проектов по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия", - сообщил он.

Во время встречи Кипер передал проект по восстановлению Одесской областной детской клинической больницы и восстановлению оросительных систем региона, в том числе и с помощью неправительственных итальянских организаций.

"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - пишет он.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.