Відбудова Донбасу: в ООН назвали пріоритетні напрямки допомоги Україні

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Завдяки фінансовій підтримці, яку надає Японія Україні з 2015 року, було реалізовано чимало великих проектів, серед яких відбудова 30 соціально-економічних об'єктів інфраструктури на Донбасі. Сьогодні Японія дала обіцянку надати фінансування ще семи амбітним проектам. Про це під час прес-конференції сказав координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер, передає кореспондент УНН.

“Завдяки фінансовій підтримці, яку надає Японія Україні з 2015 року, було реалізовано чимало великих проектів, серед яких відбудова 30 соціально-економічних об’єктів інфраструктури у Луганській та Донецькій областях (мости, школи, насосні станції, лікарні тощо). Сьогодні Японія дала обіцянку надати фінансування ще семи амбітних проектів, що будуть впроваджуватись агенціями системи ООН в Україні, зокрема Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Програмою розвитку ООН (ПРООН), Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) та Всесвітньою організацією охорони здоров‘я (ВООЗ)”, — розповів він.

Н.Вокер нагадав, що нещодавно ООН підписала рамкову угоду про партнерство з Україною.

“Метою цієї угоди є забезпечення сталого розвитку та розбудова потенціалу, забезпечення доступу до якісних соціальних послуг та соціальний захист, інклюзивне включення суспільства, демократизація, верховенство права, безпека громадян, з акцентом на східній Україні. Цей амбітний проект має дуже потужну підтримку Японії, особливо щодо відбудови східних областей”, — наголосив координатор системи ООН в Україні.

Як повідомляв УНН, Японія надасть Україні 4 млн доларів допомоги у 2018 році.

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