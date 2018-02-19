Восстановление Донбасса: в ООН назвали приоритетные направления помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Благодаря финансовой поддержке, которую оказывает Япония Украине с 2015 года, было реализовано немало крупных проектов, среди которых восстановление 30 социально-экономических объектов инфраструктуры на Донбассе. Сегодня Япония дала обещание предоставить финансирование еще семи амбициозным проектам. Об этом во время пресс-конференции сказал координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, передает корреспондент УНН.
“Благодаря финансовой поддержке, которую оказывает Япония Украине с 2015 года, было реализовано немало крупных проектов, среди которых восстановление 30 социально-экономических объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях (мосты, школы, насосные станции, больницы и т.д.). Сегодня Япония дала обещание предоставить финансирование еще семи амбициозных проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности Международной организацией по миграции (МОМ), Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)”, — рассказал он.
Н.Уокер напомнил, что недавно ООН подписала рамочное соглашение о партнерстве с Украиной.
“Целью этого соглашения является обеспечение устойчивого развития и развитие потенциала, обеспечение доступа к качественным социальным услугам и социальной защите, инклюзивное включение общества, демократизация, верховенство права, безопасность граждан, с акцентом на восточной Украине. Этот амбициозный проект имеет очень мощную поддержку Японии, особенно по восстановлению восточных областей”, — отметил координатор системы ООН в Украине.
Как сообщал УНН, Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году.