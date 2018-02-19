Восстановление Донбасса: в ООН назвали приоритетные направления помощи Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71545 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86943 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89641 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109656 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111815 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Восстановление Донбасса: в ООН назвали приоритетные направления помощи Украине

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Благодаря финансовой поддержке, которую оказывает Япония Украине с 2015 года, было реализовано немало крупных проектов, среди которых восстановление 30 социально-экономических объектов инфраструктуры на Донбассе. Сегодня Япония дала обещание предоставить финансирование еще семи амбициозным проектам. Об этом во время пресс-конференции сказал координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, передает корреспондент УНН.

“Благодаря финансовой поддержке, которую оказывает Япония Украине с 2015 года, было реализовано немало крупных проектов, среди которых восстановление 30 социально-экономических объектов инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях (мосты, школы, насосные станции, больницы и т.д.). Сегодня Япония дала обещание предоставить финансирование еще семи амбициозных проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине, в частности Международной организацией по миграции (МОМ), Программой развития ООН (ПРООН), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)”, — рассказал он.

Н.Уокер напомнил, что недавно ООН подписала рамочное соглашение о партнерстве с Украиной.

“Целью этого соглашения является обеспечение устойчивого развития и развитие потенциала, обеспечение доступа к качественным социальным услугам и социальной защите, инклюзивное включение общества, демократизация, верховенство права, безопасность граждан, с акцентом на восточной Украине. Этот амбициозный проект имеет очень мощную поддержку Японии, особенно по восстановлению восточных областей”, — отметил координатор системы ООН в Украине.

Как сообщал УНН, Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

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