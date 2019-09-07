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Відбір Євро-2020: гравець “Динамо” допоміг Словенії зупинити переможну серію Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Збірна Словенії з футболу здобула перемогу над командою Польщі в домашньому матчі п'ятого туру відбіркового циклу до Євро-2020, повідомляє кореспондент УНН.

На 35 хвилині господарі поля відзначилися з розіграшу кутового — м’яч головою був переведений далі по штрафній Спораром і дійшов до Струни, який ударом в один дотик вразив верхній кут воріт гостей. У другому таймі контратака словенців супроводжувалася результативним пострілом між ніг воротарю у виконанні Спорара — 2:0.

Примітно, що у стартовому складі переможців вийшов півзахисник київського “Динамо” Беньямін Вербич, який був замінений першим у поєдинку на 62 хвилині.

В інших матчах групи G Австрія не мала проблем із Латвією — 6:0, а днем раніше Ізраїль та Македонія розписали мирову — 1:1.

Додамо також, Польща зазнала першої поразки (12 очок), але розташовується на першому місці в своїй групі, Словенія (8 очок) — третя.

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