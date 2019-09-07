Отбор Евро-2020: игрок "Динамо" помог Словении остановить победную серию Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сборная Словении по футболу одержала победу над командой Польши в домашнем матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020, сообщает корреспондент УНН.
На 35 минуте хозяева поля отличились розыгрышем углового — мяч головой был переведен далее по штрафной Спораром и дошел до Струны, который ударом в одно касание поразил верхний угол ворот гостей. Во втором тайме контратака словенцев сопровождалась результативным выстрелом между ног вратарю в исполнении Спорара — 2:0.
Примечательно, что в стартовом составе победителей вышел полузащитник киевского “Динамо” Беньямин Вербич, который был заменен первым в поединке на 62 минуте.
В других матчах группы G Австрия не имела проблем с Латвией — 6:0, а днем ранее Израиль и Македония расписали мировую — 1:1.
Добавим также, Польша потерпела первое поражение (12 очков), но располагается на первом месте в своей группе, Словения (8 очков) — третья.