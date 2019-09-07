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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112608 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118692 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124360 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150379 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150102 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 193749 просмотра

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Отбор Евро-2020: игрок "Динамо" помог Словении остановить победную серию Польши

Отбор Евро-2020: игрок "Динамо" помог Словении остановить победную серию Польши

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сборная Словении по футболу одержала победу над командой Польши в домашнем матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020, сообщает корреспондент УНН.

На 35 минуте хозяева поля отличились розыгрышем углового — мяч головой был переведен далее по штрафной Спораром и дошел до Струны, который ударом в одно касание поразил верхний угол ворот гостей. Во втором тайме контратака словенцев сопровождалась результативным выстрелом между ног вратарю в исполнении Спорара — 2:0.

Примечательно, что в стартовом составе победителей вышел полузащитник киевского “Динамо” Беньямин Вербич, который был заменен первым в поединке на 62 минуте.

В других матчах группы G Австрия не имела проблем с Латвией — 6:0, а днем ранее Израиль и Македония расписали мировую — 1:1.

Добавим также, Польша потерпела первое поражение (12 очков), но располагается на первом месте в своей группе, Словения (8 очков) — третья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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