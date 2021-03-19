Відбір на ЧС-2022: чинні чемпіони світу оголосили заявку на матч з Україною

Деталі

До заявки увійшли чотири голкіпери, дев’ятеро захисників, п’ятеро півзахисників і вісім нападників:

воротарі — Альфонс Ареоля (“Фулгем”, Англія), Уго Льоріс (“Тоттенгем”, Англія), Майк Меньян (“Лілль”), Стів Манданда (“Марсель”).

захисники — Люка Дінь (“Евертон”, Англія), Лео Дюбуа (“Ліон”), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва — “Баварія”, Німеччина), Преснель Кімпембе (“ПСЖ”), Клеман Лангле (“Барселона”, Іспанія), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва — “Реал”, Іспанія), Курт Зума (“Челсі”, Англія);

півзахисники — Н’Голо Канте (“Челсі”, Англія), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва — “Тоттенгем”, Англія), Поль Погба (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Адрієн Рабйо (“Ювентус”, Італія);

нападники — Віссам Бен Єддер (“Монако”), Кінгслі Коман (“Баварія”, Німеччина), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва — “Барселона”, Іспанія), Олів’є Жіру (“Челсі”, Англія), Тома Лемарр (“Атлетико”, Іспанія), Антоні Марсьяль (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”).

Відзначимо, що 24 березня чинні чемпіони світу у стартовому матчі відбору ЧС-2022 в Сен-Дені прийматимуть збірну України. 28 березня “Ле Бле” зіграють на виїзді з Казахстаном, а 31-го — також у гостях з Боснією і Герцеговиною.

Варто нагадати

Поєдинки збірної України у відборі на ЧС-2022 перенесли зі Львова в Київ. поєдинки збірної України перенесли зі Львова в Київ