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Відбір на ЧС-2019: баскетболісти України в гостях обіграли Латвію

Відбір на ЧС-2019: баскетболісти України в гостях обіграли Латвію

Київ • УНН

 • 16194 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Ризі на однойменній арені відбувся поєдинок третього туру відбіркового циклу до чемпіонату світу-2019 з баскетболу в якому Латвія приймала Україну, передає кореспондент УНН.

Зустріч розпочалася з ривку "жовто-блакитних" 9:0 у стартовому складі яких вийшов натуралізований захисник Пух Джетер (вперше повернувся до збірної після 2014 року). За українців слем-данк оформив Конєв, Сергій Гладир забив з-під кільця з фолом, а В'ячеслав Кравцов розібрався у трисекундній з одним із суперників.

Перший відрізок проходив під контролем гостей, які вигравали 24:13. На старті другого відрізку латвійці використали свій головний козир – забили два поспіль дальніх кидки. Гарна гра в нападі Кравцова і триочковий Мішули дозволили нашій збірній мати 10 очок переваги після половини гри – 40:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баскетболіст Джетер приєднався до України та почав підготовку до відбору на ЧС-2019

По 5 набраних очок в першій половині третьої четверті від Джетера і Ігоря Зайцева дозволяли українцям перебувати в лідерах, однак нестримний 35-річний Яніс Блумс своїми зусиллями тримав інтригу у протистоянні – перед вирішальною чвертю. Усі спроби господарів наздогнати українців у заключній чверті завершилися фіаско – 82:68.

Статистика:

Україна – Кравцов 22 очки + 13 підбирань, Джетер 20 + 5 передач, Зайцев 12 + 7 підбирань, Мішула 9, Конєв 8 + 8 підбирань + 6 передач, Латвія – Блумс 24 + 7 передач, Мейерс 17.

Відзначимо, що у складі "жовто-блакитних" дебютував гравець дублю іспанської "Барселони" Володимир Герун, а також Олександр Кобець.

Таким чином, в України стало дві перемоги при одній поразці у групі В.

Додамо, що у другий раунд кваліфікації виходять три кращі команди групи, а результати збірних у першому етапі відбору зберігаються за командами.

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