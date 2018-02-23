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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63988 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78382 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81098 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107621 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100460 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111554 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

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Отбор на ЧМ-2019: баскетболисты Украины в гостях обыграли Латвию

Отбор на ЧМ-2019: баскетболисты Украины в гостях обыграли Латвию

Киев  •  УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Риге на одноименной арене состоялся поединок третьего тура отборочного цикла к чемпионату мира-2019 по баскетболу в котором Латвия принимала Украину, передает корреспондент УНН.

Встреча началась с рывка "желто-синих" 9:0 в стартовом составе которых вышел натурализованный защитник Пух Джетер (впервые вернулся в сборную после 2014 года). За украинцев слэм-данк оформил Конев, Сергей Гладырь забил из-под кольца с фолом, а Вячеслав Кравцов разобрался в трехсекундной с одним из соперников.

Первый отрезок проходил под контролем гостей, которые выигрывали 24:13. На старте второго отрезка латыши использовали свой главный козырь - забили два подряд дальних броска. Хорошая игра в нападении Кравцова и трехочковый Мишулы позволили нашей сборной иметь 10 очков преимущества после половины игры - 40:30.

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По 5 набранных очков в первой половине третьей четверти от Джетера и Игоря Зайцева позволяли украинцам находиться в лидерах, однако безудержный 35-летний Янис Блумс своими усилиями держал интригу в противостоянии - перед решающей четвертью. Все попытки хозяев догнать украинцев в заключительной четверти завершились фиаско - 82:68.

Статистика:

Украина - Кравцов 22 очка + 13 подборов, Джетер 20 + 5 передач, Зайцев 12 + 7 подборов, Мишула 9, Конев 8 + 8 подборов + 6 передач, Латвия - Блумс 24 + 7 передач, Мейерс - 17.

Отметим, что в составе "желто-синих" дебютировал игрок дубля "Барселоны" Владимир Герун, а также Александр Кобец.

Таким образом, в Украины стало две победы при одном поражении в группе В.

Добавим, что во второй раунд квалификации выходят три лучшие команды группы, а результаты сборных в первом этапе отбора сохраняются по командам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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