Отбор на ЧМ-2019: баскетболисты Украины в гостях обыграли Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Риге на одноименной арене состоялся поединок третьего тура отборочного цикла к чемпионату мира-2019 по баскетболу в котором Латвия принимала Украину, передает корреспондент УНН.
Встреча началась с рывка "желто-синих" 9:0 в стартовом составе которых вышел натурализованный защитник Пух Джетер (впервые вернулся в сборную после 2014 года). За украинцев слэм-данк оформил Конев, Сергей Гладырь забил из-под кольца с фолом, а Вячеслав Кравцов разобрался в трехсекундной с одним из соперников.
Первый отрезок проходил под контролем гостей, которые выигрывали 24:13. На старте второго отрезка латыши использовали свой главный козырь - забили два подряд дальних броска. Хорошая игра в нападении Кравцова и трехочковый Мишулы позволили нашей сборной иметь 10 очков преимущества после половины игры - 40:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баскетболист Джетер присоединился к Украине и начал подготовку к отбору на ЧМ-2019
По 5 набранных очков в первой половине третьей четверти от Джетера и Игоря Зайцева позволяли украинцам находиться в лидерах, однако безудержный 35-летний Янис Блумс своими усилиями держал интригу в противостоянии - перед решающей четвертью. Все попытки хозяев догнать украинцев в заключительной четверти завершились фиаско - 82:68.
Статистика:
Украина - Кравцов 22 очка + 13 подборов, Джетер 20 + 5 передач, Зайцев 12 + 7 подборов, Мишула 9, Конев 8 + 8 подборов + 6 передач, Латвия - Блумс 24 + 7 передач, Мейерс - 17.
Отметим, что в составе "желто-синих" дебютировал игрок дубля "Барселоны" Владимир Герун, а также Александр Кобец.
Таким образом, в Украины стало две победы при одном поражении в группе В.
Добавим, что во второй раунд квалификации выходят три лучшие команды группы, а результаты сборных в первом этапе отбора сохраняются по командам.