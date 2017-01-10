Відбір газу із ПСГ з початку зими зменшився на 19%, порівняно з минулим сезоном - “Нафтогаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Відбір газу з підземних сховищ газу з початку опалювального сезону (з 15 жовтня по 8 січня) становив 3,27 млрд куб. м., що на 19% менше, ніж попереднього опалювального сезону. Про це йдеться у повідомленні НАК “Нафтогаз України” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менший, ніж зимою 2014-2015 року). А цього року таки трохи прохолодніше”, — йдеться у повідомленні НАК.
За інформацією “Нафтогазу”, минулого опалювального періоду (з 15 жовтня по 8 січня) було відібрано з ПСГ 4,07 млрд куб.м.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 січня зменшився до 11,459 млрд куб. м.