Отбор газа из ПХГ с начала зимы уменьшился на 19% по сравнению с прошлым сезоном - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Отбор газа из подземных хранилищ газа с начала отопительного сезона (с 15 октября по 8 января) составил 3,27 млрд куб. м., что на 19% меньше, чем в предыдущем отопительном сезоне. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook, передает УНН.
"Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года). А в этом году все-таки немного прохладнее", - говорится в сообщении НАК.
По информации "Нафтогаза", за прошедший отопительный период (с 15 октября по 8 января) было отобрано из ПХГ 4,07 млрд куб.м.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 января уменьшился до 11,459 млрд куб. м.