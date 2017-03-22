Відбір до нового Верховного суду завершать через кілька тижнів - С.Козьяков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через декілька тижнів конкурс по відбору 120 фахівців до складу Верховного суду України буде завершений. Про це в ході засідання Ради з питань судової реформи заявив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент УНН.
"Конкурс ми завершимо через декілька тижнів. Це, я сподіваюся, буде 120 нових суддів та, в тому числі, суддів, які зараз ще працюють, вони теж можуть перемогти, звичайно, і ми сподіваємося, що вони теж переможуть, та адвокати та науковці. Це ті люди, які повинні почати працювати на наступний робочий день", - сказав С.Козьяков.
Він повідомив що Вища кваліфікаційна комісія ставить собі за мету, щоб була створена "робоча інституція, і щоб не чекати півроку, або рік, поки вони почнуть працювати, ці люди мають уміти працювати на наступний робочий день".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який забезпечить роботу нового Верховного Суду під час засідання Ради з питань судової реформи.