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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отбор в Верховный суд завершат через несколько недель - С.Козьяков

Отбор в Верховный суд завершат через несколько недель - С.Козьяков

Киев • УНН

 • 9298 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Через несколько недель конкурс по отбору 120 специалистов в состав Верховного суда Украины будет завершен. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам судебной реформы заявил Глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент УНН.

"Конкурс мы завершим через несколько недель. Это, я надеюсь, будет 120 новых судей и, в том числе, судей, которые сейчас еще работают, они могут победить, конечно, и мы надеемся, что они победят, и адвокаты и ученые. Это те люди, которые должны начать работать на следующий рабочий день", - сказал С.Козьяков.

Он сообщил, что Высшая квалификационная комиссия ставит своей целью, чтобы была создана "рабочая организация, и чтобы не ждать полгода или год, пока они начнут работать, эти люди должны уметь работать на следующий рабочий день".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который обеспечит работу нового Верховного Суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы.

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