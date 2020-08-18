Відбір дівочого Євро-2021 пройде у лютому

За результатами жеребкування українки потрапили до групи 7, де зустрінуться з дівчатами із Франції, Ісландії та Естонії. Турнір має відбутися в Естонії.

За підсумками кваліфікаційного раунду переможці груп та дві найкращі команди серед тих, що посядуть другі місця, проведуть у березні стикові поєдинки. Збірна Фарерських островів, яка є господарем Євро-2021 (WU17), автоматично отримала перепустку до фінальної частини.

Як писав УНН, раніше Мирон Маркевич позитивно оцінив перенесення Євро-2020 для збірної України з футболу.